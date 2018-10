La Viterbese batte 5-2 l'Orvietana in amichevole: in mostra tanti giovani. Sabato al Rocchi arriva l'Entella

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La Viterbese sente aria di campionato e inizia a far salire i giri del motore. In attesa dell'amichevole di sabato al Rocchi contro l'Entella (ore 15), la compagine allenata dal tecnico Giovanni Lopez batte 5-2 l'Orvietana mettendo in mostra la vena realizzativa dell'attaccante Mario Pacilli, autore di una doppietta, e la buona gamba dei tanti giovani impiegati da Lopez.Bene gli attaccanti Svidercoschi e Molinario autori delle reti nella ripresa. In gol anche Perri, terzino sinistro classe 98'. E sabato prossimo i gialloblù giocheranno l'ultima amichevole di questo infinito pre-campionato: allo stadio Rocchi arriva l'Entella il cui destino, martedì prossimo, segnerà anche la destinazione geografica della Viterbese nella prossima serie C.ORVIETANA (4-4-1-1): Breccoloni, Frellicca, Mosconi, Annibaldi, Lispi, Ricci, Liurni, Cotigni, Polidori, Missaglia, Terracina. All. Fiorucci.VITERBESE (4-3-1-2): Micheli; Perri, Rinaldi, Milillo, Messina; Palermo, Otranto, Bovo; Pacilli; Zerbin, Svidercoschi.All. Lopez.Reti: 14′ Pacilli, 20′ Cotigni, 29′Perri, 29′ Pacilli rig., 31′ Svidecoschi, 16′ Molinaro rig., 22′ s.t. Castelletti.