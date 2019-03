La Storta- Jfc Civita Castellana, l'arbitro annulla il gol dopo dieci minuti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

E' accaduto qualcosa di clamoroso, che forse non ha precedenti nel calcio dilettanti regionali. Un arbitro ha annullato un gol dopo dieci minuti. E' accaduto nella gara di Prima Categoria, La Storta-Jfc Civita Castellana. A raccontare l'episodio sono stati i dirigenti della società civitonica che sperano a questo punto nella vittoria a tavolino.«Al 42' del secondo tempo - ha raccontanto il presidente Massimo Salvatori - il nostro giocatore Coletta appena subentrato al posto di un esausto Panico, riceve palla da Michelini ed insacca il gol che ribalta il risultato e poteva essere decisivo per il risultato finale visto che si andava sul 3-2. L'arbitro convalida. I giocatori di casa reclamano per un presunto fuorigioco, lo circondano e lui è costretto ad indietreggiare per sottrarsi al tentativo di aggressione ed alle minacce. Espelle due giocatori locali e dopo svariati minuti, circa una decina, inopinatamente annulla la marcatura»«A questo - si chiede il numero del calcio civitonico - alcune riflessioni sono d'obbligo: per poter ottenere qualcosa basta minacciare il direttore di gara? Cosa ha indotto l'arbitro a cambiare una decisione già presa? La classifica non è falsata? Le altre squadre impegnate nella lotta per evitare la retrocessione, saranno contente? Di sicuro questi due punti sottratti allo Jfc renderanno felici le altre contendenti che lottano per raggiungere il podio della classifica. A questo punto punto non ci vengano più a dire che "protestare è inutile, tanto gli arbitri quando prendono una decisione non tornano indietro. Forse è meglio dire a questo punto non tornavano».Per la cronaca la gara è terminata 2-2. Ora occorre attendere ciò che scriverà l'arbitro nel referto. La Jfc ha fatto sapere che presenterà reclamo e se non fosse sufficiente invierà una memoria all'ufficio inchieste.