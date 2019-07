Nasce la nuova Viterbese: incontro tra Romano e Calabro. Un'amichevole con la Roma

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Già in serata potrebbe arrivare l'ufficializzazione del passaggio di proprietà, ma di fatto la Viterbese è nelle mani dell'imprenditore Marco Romano. "Con Camilli mancano pochi dettagli che risolveremo a breve: nelle prossime ore contiamo di definire tutto. Programmi? Ci sarà tempo per spiegarli, ma vogliamo fare le cose per bene".E a testimonianza della programmazione già in atto da parte della nuova società entrante, c'è da registrare l'incontro tra Romano e Antonio Calabro che sta avvenendo in questi minuti a via della Palazzina. In queste ore i due si confronteranno e si capirà qualcosa in più sulla permanenza o meno del tecnico pugliese, già sotto contratto con la Viterbese, anche nella stagione che sta per nascere."Sono arrivato a Viterbo stamani: ancora non ho parlato con Romano, ma sono qui per capire - spiega Calabro - faremo un confronto franco e tireremo le somme". Presenti al Rocchi anche il direttore generale Diego Foresti, confermato anche con il passaggio di consegne societario, e il consigliere comunale Giulio Marini. Intanto per i gialloblùspunta la possibilità di un'amichevole di lusso ancora da confermare: il 24 luglio al Rocchi potrebbe arrivare la Roma.