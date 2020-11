Presentato il nuovo progetto editoriale di “Vita della Diocesi”, che riguarda la nascita di un Videogiornale Diocesano che andrà in onda ogni sabato sui media social diocesani facebook: Diocesi di Viterbo e su youtube: Viterbo DiocesiTV e sulla piattaforma online www.diocesiviterbo.it Dieci minuti di informazione religiosa e notizie delle maggiori iniziative della settimana della nostra Diocesi in formato video corredate da spazi di formazione sulla Parola di Dio, meditazioni bibliche, commento al Vangelo della Domenica, la vita dalle parrocchie e dai movimenti ecclesiali, i momenti più belli e importanti presieduti dal nostro Vescovo, … Il progetto, presentato e illustrato al Vescovo Lino Fumagalli, nasce dalla necessità in questo tempo di pandemia di essere come chiesa diocesana ancora più vicini alle persone che per vari motivi possono trovarsi lontani dalla vita ecclesiale, ma anche per tutti coloro che - nonostante sono credenti e praticanti - vogliono approfondire e conoscere in maniera istantanea dal cellulare, pc e tablet le esperienze belle della nostra antica e prestigiosa chiesa viterbese che diversamente risulterebbero nascoste. La redazione è composta da don Emanuele Germani, Luca Antonelli, Federico Usai, Pierluigi Vito, Wanda Cherubini, Lia Saraca, tutti giornalisti iscritti all’UCSI (Unione Cattolica Stampa Italiana). L’obiettivo del videogiornale è quello di raccontare belle storie ed esperienze pastorali che coinvolgono la vita quotidiana con il linguaggio delle immagini oggi più che mai vicino alla nostra gente e alle nuove generazioni. La prima edizione è andata in onda ieri alle ore 19 vigilia della 1 domenica di Avvento, ma sarà poi possibile rivederla in qualsiasi momento sulle piattaforme digitali diocesane sopra indicate.

