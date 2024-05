Nasce il vescovo delegato per la causa "Queer", la decisione della conferenza episcopale tedesca

Nasce il vescovo delegato queer all'interno di una conferenza episcopale. Per la prima volta in una Chiesa nazionale (quella tedesca) è stata designata una figura con il compito specifico di curare e promuovere la pastorale delle persone lgbt+ con l'obiettivo di arrivare ad una maggiore inclusione e «cambiare la morale sessuale» dei cattolici e della Chiesa. Il che implicherebbe pure modificare il Catechismo nella parte riguardante l'omosessualità che è ancora definita con parole negative come «una inclinazione oggettivamente disordinata» che nasce da «una questione psichica». Il passaggio del Catechismo più volte indicato da molti vescovi come effettivamente problematico fa riferimento all'omosessualità «come una manifestazione dalla genesi psichica» e con «atti di omosessualità intrinsecamente disordinati» perchè contrari alla legge naturale che «in nessun caso possono essere approvati».

Il cambio di mentalità resta l'obiettivo del lavoro del vescovo ausiliare Ludger Schepers per azzerare tante discriminazioni. «Secondo me, negare alle persone queer la loro umanità è inaccettabile.

Tuttavia, la dottrina della Chiesa presuppone ancora che ci sia solo uomo e solo donna» ha detto il vescovo in un'intervista al "Rheinische Post" secondo quanto riportato dalla agenzia KNA. I vescovi tedeschi hanno nominato quale Schepers responsabile della pastorale queer a febbraio.

«Nel Catechismo - ha detto - da un lato si parla di relazioni irregolari, ma dall'altro si dice che le persone non dovrebbero essere discriminate. Questo sarebbe un primo passo se le persone almeno aderissero al principio di non discriminare». A suo parere la Chiesa dovrebbe capire che «la sessualità non è solo per la procreazione della prole. Altrimenti, la sua posizione porterebbe inevitabilmente alla distanza e alla difesa, perché semplicemente non può più essere resa comprensibile alle persone. Non si tratta di un atteggiamento liberale che permette qualsiasi cosa. Si tratta sempre di sapere se i partner hanno una responsabilità l'uno verso l'altro».

Il vescovo ha raccontato che il suo impegno risale a molti anni fa. «Nel 1967, con la mia famiglia andai in vacanza in Baviera e andammo a visitare il campo di concentramento di Dachau. Avevo 14 anni e ho visto l'orrore e i crimini della dittatura nazista. (…) Da adulto, ho visitato molti altri luoghi di tale orrore e mi sono reso conto che questo accade ancora all'infinito oggi. (...) Anche se non me ne rendevo conto all'epoca, quella visita ha anche influenzato la mia vocazione: compassione per ogni vita, rispetto per la dignità di ogni essere umano come creatura di Dio e opposizione a qualsiasi forma di discriminazione contro le persone, compresa la comunità queer.Gli uomini gay, le donne lesbiche, le persone bisessuali, trans e intersessuali sono sempre stati parte della creazione di Dio. Eppure, le persone LGBTQ sono spesso emarginate nella chiesa. Anche i familiari delle persone queer si sentono soli a causa della posizione ufficiale della chiesa, e vorrebbero più sostegno e accettazione”. Il vescovo è convinto che la cura pastorale e le celebrazioni della chiesa come il battesimo, la comunione e le benedizioni “dovrebbero essere sensibili alle persone LGBTQ e alle loro famiglie».

