«Il mio sarà un impegno totalizzante». Luigi Silipo alla guida della Questura di Viterbo. Il nuovo questore si è insediato ieri mattina negli uffici di viale Romiti, accolto dagli agenti. «È un piacere per me essere qui a Viterbo - ha affermato - conosco questa provincia essendo stato per sei anni e mezzo a Roma a dirigere la Squadra Mobile, alcune dinamiche non cambiano». Il nuovo questore è al secondo incarico, arriva da Macerata dove si è fatto conoscere come “il questore della gente”. «La Polizia per me non è un lavoro, ma un modo di essere, uno stile di vita. Fondamentale è il concetto di squadra. Una squadra lavora per la legalità e per migliorare sempre di più il posto in cui si vive. Una squadra allargata che ricomprende anche la cittadinanza. Il mio sarà un impegno totalizzante - ha affermato -. Ascolterò tutti ogni tipo di voce senza mai sminuire niente. Negli anni è stato fatto un grande lavoro dai miei predecessori, continueremo».

Luigi Silipo, 56 anni, ha diretto la Squadra Mobile di Roma per sei anni e mezzo dal 2015 al 2021, per poi essere promosso Dirigente Superiore nel 2021 passando alla Direzione Centrale della Polizia Criminale come Consigliere Ministeriale, Luigi Silipo, prima di arrivare al vertice della Questura di Viterbo ha diretto quella di Macerata.

Al vertice della Mobile capitolina, diresse numerose attività sulla criminalità organizzata autoctona, in particolare sulle famiglie Spada di Ostia e Casamonica. Poi le indagini sulle famiglie di camorra Senese e Moccia e su quelle di 'ndrangheta Mazzaferro Molè Piromalli delle quali vengono dimostrati interessi economici ed attività criminali. Il nuovo Questore di Macerata, sempre a Roma, guidò attività investigative su traffico di sostanze stupefacenti per smantellare consorterie criminali capaci di importare nelle piazze di Roma ingenti quantità di cocaina. Tra i fiori all'occhiello della sua carriera anche la cattura latitanti, tra i quali l'arresto in Spagna di Fausto Pellegrinetti, esponente della banda della Magliana irreperibile da 20 anni e, sempre in Spagna, di Gallace Antonio appartenente alla omonima famiglia di 'ndrangheta, mentre, a Roma, in zona residenziale vengono arrestati i latitanti Strangio Antonio e Strangio Giuseppe appartenenti all'omonima famiglia coinvolta nella strage di Duisburg.

Silipo è particolarmente impegnato al contrasto alla violenza di genere; ha diretto numerose indagini su atti persecutori, violenza su minori e sui drammatici fatti che portarono alla morte di Sara Di Pietrantonio e Desirée Mariottini, attività queste che hanno consentito di individuare i responsabili dei due efferati delitti. «Non mi stancherò mai di parlare di Desirèe e Sara, perché devono continuare a vivere.

La polizia serve per cambiare il mondo, e per cambiare il mondo basta cambiare quello di una persona. Individuare i responsabili di così efferati delitti è un dovere morale e serve a dare una motivazione per andare avanti a chi resta».

