Venerdì 31 Maggio 2024, 05:20

La legalità vista dai ragazzi delle scuole è un concentrato di colori, emozioni e soprattutto di talento. Un talento che è fiorito dopo aver preso parte al progetto/concorso “PretenDiamo Legalità” per l’anno scolastico 2023/2024. L’iniziativa, organizzata dal dipartimento della Pubblica Sicurezza del ministero dell’Interno con il ministero dell’Istruzione e del Merito per diffondere la cultura della legalità tra i giovani. La giornata conclusiva di oltre un anno di incontri nelle scuole è stata celebrata ieri con la premiazione dei tre lavori vincenti.



Al centro culturale di Valle Faul della Fondazione Carivit prima uscita pubblica per il nuovo questore Luigi Silipo che ha salutato e ringraziato tutti i ragazzi presenti. «Nella nostra provincia - ha spiegato il vice questore Roberto D’Amico - la partecipazione di 31 plessi scolastici e circa duemila studenti.



Durante gli incontri con il personale specializzato della Polizia sono state affrontate tutte le tematiche previste dal progetto e, al termine, sono stati prodotti oltre 60 lavori che sono stati valutati da una commissione provinciale».

Le opere selezionate quali vincitrici sono: nella categoria scuola primaria “La cultura della cura come percorso di pace” dell’Istituto comprensivo statale “Giovanni Falcone e Paolo Borsellino” di Vignanello (poi giudicata vincitrice anche a livello nazionale); nella categoria Scuola secondaria di primo grado “Tu come me” dell’Istituto Comprensivo “Ettore Sacconi” di Tarquinia; nella categoria scuola secondaria di secondo grado “Una foto non è mai solo una foto” dell’Istituto di istruzione superiore “Paolo Savi” di Viterbo.



A loro un assegno della Fondazione Carivit e l’impegno di continuare a coltivare i talenti.

I giovanissimi vincitori del premio nazionale (categoria scuola primaria) sono stati gli alunni dell’istituto Falcone e Borsellino di Vignanello che nei giorni scorsi hanno partecipato a Spoleto alla manifestazione finale.

«La legalità per noi - ha spiegato la dirigente scolastica dell’istituto Emilia Conti - è stata sempre un pallino. Un pallino che ci porta a perseguire tutti questi progetti. Ringrazio le insegnanti e i ragazzi della Quarta A e Quarta B per l’impegno e ovviamente la Questura che ogni anno viene da noi per queste importanti iniziative».