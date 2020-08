L’Università degli studi della Tuscia scala ancora le classifiche internazionali

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L’Università degli studi della Tuscia tra i primi atenei del mondo. Lo certifica la classifica pubblicata nell’edizione 2020 dell’Academic Ranking of World Universities (Arwu; www.shanghairanking.com).«Il nostro ateneo – sottolinea il rettore Stefano Ubertini - collocatosi nella fascia 801-900, conferma, per il secondo anno consecutivo la propria presenza tra le migliori sedi universitarie internazionali. Si tratta del top 5%, se consideriamo che le università censite al mondo sono poco meno di 20.000».Il ranking Arwu di Shanghai ogni anno seleziona, valuta e classifica oltre 2.000 Atenei a livello mondiale, su poco meno di 20.000 università censite, ma soltanto i risultati delle migliori 1000 vengono pubblicati. La metodologia utilizzata per la classificazione tiene conto di alcuni indicatori, fra i quali le dimensioni della qualità della didattica e dell’offerta formativa, dello staff accademico, nonché dei risultati dell’attività di ricerca con riferimento alla banca dati Web of Science.«In modo particolare – riferisce Luca Secondi, delegato del rettore per il posizionamento nazionale e internazionale - la Tuscia si colloca tra le prime 200 in “Agricultural Science” e in “Food Science & Technology” e tra le prime 500 in “Ecology” ed “Environmental Science and Engineering”, confermando così la qualità dell'offerta formativa e la rilevanza delle proprie attività di ricerca e di collaborazione internazionale».«È un risultato importante che consolida la dimensione internazionale del nostro Ateneo – commenta ancora Ubertini - tenendo conto che i ranking spesso abbiano criteri non sempre facilmente applicabili alle peculiarità delle Università pubbliche italiane. Ma è importante esserci, indipendentemente dal posizionamento, per entrare in contatto con studenti di tutto il mondo e raggiungere l'obiettivo di rendere Viterbo una città universitaria internazionale».Per quanto riguarda il prossimo anno accademico, sono aperte le immatricolazioni; chi dovesse ancora sostenere il test di ingresso può farlo da casa online nei giorni 2, 8, 9 e 10 settembre (maggiori informazioni su unitusorienta.unitus.it).