Incidente stradale sulla Sammartinese, perde la vita uomo di 39 anni

Ultimo aggiornamento: 11:59

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ancora un incidente mortale sulla strada provinciale Sammartinese. Ieri sera poco dopo le ore 23 un uomo di 39 anni ha perso la vita uscendo di strada con la propria auto, alle porte di San Martino.La vittima è Patrice Tiekone (nella foto sotto) , di origini sudamericane ma nato a Viterbo, dove era residente proprio nella frazione cimina. Nella tarda serata di ieri era in auto sulla provinciale, all'altezza del distributore di benzina, poco prima del cimitero. L'uomo era alla guida di un'Audi che procedevain direzione della frazione, e che all'improvviso è sbandata finendo la sua corsa contro l'insegna del distributore.Un impatto violento, con l'auto che è rimasta accartocciata intorno alla struttura in ferro. Per l'uomo alla guida non c'è stato nulla da fare, è morto sul colpo. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, i vigili de fuoco e il 118.