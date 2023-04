Venerdì 14 Aprile 2023, 05:35

Allevamento di cani lupo “selvatici” non autorizzato, al via il processo per due imputati accusati di aver importato animali senza le dovute certificazioni e di averli lasciati in un ambiente non idoneo. Alla sbarra due uomini, un 41enne di Valentano difeso dall’avvocato Andrea Danti e un un 37enne calabrese ma residente a Milano assistito dall’avvocato Irene Laurenti.

Il processo prende le mosse dall’operazione “Cappuccetto rosso” della primavera del 2021, conclusa con il sequestro dei cani lupo di un allevamento di Valentano e la denuncia a piede libero dei due attuali imputati. L’indagine, de carabinieri forestali coordinati dal pm Massimiliano Siddi, nasce da un’attività mirata a “liberare” cani lupo, le cui caratteristiche genetiche e fenotipiche sono riconducibili a lupi selvatici. Il 41enne di Valentano è accusato di aver importato dall’Unione europea e detenuto nella propria abitazione 19 cani lupo senza la prescritta documentazione, in quanto specie considerata pericolosa per la pubblica incolumità e per aver detenuto tali esemplari in condizioni incompatibili con la loro natura.

Al 37enne calabrese viene contestato, in concorso con il 41enne, di aver importato dall’Unione Europea Rajia, il cane lupo che aveva acquistato senza la prescritta documentazione. Tutti gli esemplari sono stati sequestrati nella primavera di due anni fa. Alcun furono trasferiti nel Parco faunistico Monte Amiata. Ieri mattina davanti alla giudice Daniela Rispoli l’imputato di Valentano ha chiesto di essere giudicato con rito abbreviato condizionato alla perizia genetica sugli animali, fondamentale per l’esito del procedimento. Due le associazioni che hanno chiesto la costituzione di parte civile: Salviamo gli orsi della luna assistita dall’avvocato Giacomelli Danilo e l’Enpa con gli avvocati Anna Paradiso e Claudia Ricci. Sulla costituzione e sulla richiesta di rito abbreviato la giudice si è riservata.