Il tempo lento di “Clorophilla", la festa della natura per grandi e bambini a Civita Castellana

Ultimo aggiornamento: 18:21

La festa della natura con “Clorophilla”: sbarca a Civita Castellana (Viterbo) e si fa festa con gli spettacoli e i laboratori per bambini. L’appuntamento è fissato per domenica, a partire dalle ore 16, al centro commerciale Piazza Marcantoni, la ex ceramica ristrutturata.«E’ una grande festa quella che prende vita il 20 ottobre – hanno spiegato gli organizzatori - in questa edizione itinerante di Clorophilla, uno spazio in cui immaginare, sperimentare, esplorare e divertirsi. Alla scoperta di un nuovo tempo lento dedicato ai bambini. Obiettivo dichiarato: dare voce alle emozioni dei più piccoli e non solo».La magia di Clorophilla, festa della natura per bambini organizzata da “L'orto delle idee” punta a regalare un pomeriggio di divertimento e sorprese ai bambini e alle famiglie. Il programma vedrà alle ore 16 “Lo sapete che ai cani piace leggere?”, letture a tema cinofilo per meglio conoscere i nostri amici a quattro zampe; poi alle ore 17 arrivano le storie “In sella alla Kamishibike!”, favole incantate raccontate con il teatrino giapponese kamishibai.Poi alle ore 18 “La ricetta delle bolle di sapone”, alla scoperta della ricetta divertente per fare in casa delle super bolle di sapone; e alle ore 18.30 spettacolo di bolle di sapone giganti.