Il tecnico della Viterbese si racconta tra progetti e ambizioni: «Saremo la mina vagante dei playoff»

Il calcio è dei toscani verrebbe da dire: la nidiata degli allenatori con la c aspirata sta conquistando il mondo e nel suo piccolo Stefano Sottili, ha conquistato Viterbo e i tifosi della Viterbese. Lui, nato a Figline Valdarno il 4 agosto del 1969, è uno diretto: nell’anno della sua nascita l’uomo arrivò sulla luna; ai tifosi della Viterbese basterebbe arrivare in serie B per toccare il cielo attraverso la felicità. Domenica scorsa il tecnico della Viterbese è arrivato nella redazione del Il Messaggero di Viterbo: quasi due ore di chiacchierata; un confronto a trecentosessantagradi per conoscere da vicino il mister toscano.“Il fatto di conoscere ambiente e giocatori mi ha sicuramente aiutato: quella che abbiamo vissuto e che dovremo vivere nei prossimi mesi sarà una situazione credo irripetibile, ma anche stimolante per un allenatore: insieme allo staff dovremo studiare formule di lavoro nuovo e questo alle fine sono sicuro che ci migliorerà”.“Il massimo impegno. Abbiamo l’ambizione di entrare nel gruppo playoff e diventare la mina vagante degli spareggi di fine anno”.“La coppa è un obiettivo importante: lo abbiamo dimostrato già lo scorso anno: so che la sfida contro la Ternana è molto sentita; proveremo a fare un regalo ai tifosi fermo restando che incontriamo forse, la squadra più completa di tutta la C”.“La scorsa estate con il presidente c’eravamo lasciati in buoni rapporti. Avevo fatto richieste che secondo me servivano per far crescere tutto il mondo Viterbese. Camilli è uno che ama i confronti franchi e diretti: mi ha subito accontentato e lavorare per uno come lui è stimolante e gratificante”.“Il più grande rammarico è stata la finale della Coppa Italia contro l’Alessandria: siamo stati fortemente penalizzati. Non rifarei la scelta di passare alla difesa a cinque contro il Sudtirol nel match di andata: quella gara l’ho rivista quattro volte”.“Vivere la città tutti i giorni è importante. Il problema impianti sportivi a Viterbo lo conoscete meglio di me: io avrei fatto il sintetico al Rocchi ma so che per motivi burocratici e tecnici non è stato possibile. Detto questo a Grotte non ci manca niente: abbiamo anche un nuovo terreno in sintetico dove fare un certo tipo di lavoro e possiamo farlo bene”.Dicono che lei sia un divoratore di partite: qualche volta stacca la spina dal calcio?“Poco ma lo faccio. Oggi la componente di studio che è entrata a far parte della preparazione di una sfida è enorme: insieme al mio staff lavoriamo ore sul computer e scarichiamo filmati in continuazione”.ùàPerò una passeggiata a Viterbo l’avrà fatta?“Quando ho vinto il campionato a Venezia sono stato due volte in centro: Viterbo l’ho visitata di sera, dopo le gare in notturna. In vista del tour de force ho detto a moglie e figli di venirmi a trovare ogni tanto”.“Si in Italia su certe cose siamo indietro anni luce: bisogna mandare un segnale”.“Premesso che sono due grandi scelgo Allegri. Non sono un integralista del modulo: penso che bisogna cambiare il meno possibile, ma qualche volta occorre farlo”.“Intanto faccio i complimenti a quello della Viterbese: insieme a noi si sono allenati alcuni ragazzi della Beretti: mi hanno stupito per preparazione e serietà. Sento dire che nelle scuole calcio non si insegna più la tecnica: non è vero, mio figlio gioca nelle giovanili dell’Empoli e vedo allenatori preparati, quindi sono fiducioso”.“Mi verrebbe da dire casualità, ma il fatto di avere Coverciano vicino ci aiuta molto. Invece di andare in biblioteca a leggere libri; spesso noi mister toscani ci ritroviamo dentro l’università del calcio per scaricare filmati e video”.A proposito di funghi: lei ne è un grande cacciatore…“Quest’anno mi è capitato tante volte di andare a vedere partite con la macchina carica di funghi”.