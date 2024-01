Giovedì 4 Gennaio 2024, 05:20

Una nuova viabilità per migliorare l’accessibilità del quadrante nord del capoluogo. Alla cassa fanno 4 milioni di euro - già finanziati grazie ai fondi del Giubileo - ma in altro tipo di soldoni «sarà un’altra di quelle opere che cambieranno il volto della città», assicura l’assessore alla mobilità Emanuele Aronne. Di cosa si tratta? Un nuovo accesso per i quartieri Santa Barbara e quello vicino Santa Lucia.

Palazzo dei Priori ha già iniziato a muoversi così: «Non perdiamo tempo: abbiamo dato l’incarico per fare i sondaggi». Ovvero l’esecuzione delle indagini geognostiche e sismiche. Quindi Aronne entra nel cuore del progetto. «Di fatto - dice - è la conclusione di qualcosa che come previsione c’è sempre stata: lo svincolo, perché oggi Santa Barbara ha una sola uscita. Con questo progetto, la strada che finisce a fianco al campo da rugby prosegue, va dritta a Santa Lucia, ma avrà lo sfiocco per entrare e uscire da Santa Barbara».

LO STUDIO DI FATTIBILITÀ

Lo studio di fattibilità tecnica parla della «realizzazione di una nuova viabilità che consente di migliorare l’accessibilità ai quartieri più popolosi della città. L’opera in questione, oltre a favorire la mobilità - si legge - permette il decongestionamento del sistema infrastrutturale a ridosso del centro cittadino, con evidenti vantaggi sia in termini di vivibilità che ambientali. L’intervento è parte integrante di un disegno complessivo di rimodulazione della mobilità che vede in fase di avanzata attuazione progetti per la realizzazione di piste ciclopedonali, finanziati con in fondi strutturali europei Pnrr. Ciò consentirà il facile raggiungimento del centro storico, sia ai residenti che ai futuri visitatori, anche mediante l’utilizzo di parcheggi di scambio, consentendo anche un elevato abbattimento del livello di inquinamento ambientale. Lo snodo andrà infatti ad alleggerire il traffico sull’unica uscita attuale dal quartiere di Santa Barbara, uno tra i più popolosi di Viterbo, ovvero la strada Teverina ed è da considerarsi uno degli interventi necessari per migliorare la viabilità e la mobilità urbane».

L’OPERA

Secondo l’assessore sarà «una di quelle opere che cambierà il volto della città. Su quel quadrante ci sono tante altre cose: stiamo chiudendo la progettazione e sono partite le procedure per gli espropri sul prolungamento dell’asse del Poggino. Quindi dall’Oasi si potrà entrare a Viterbo non più solo andando dritto ma anche girando e andando all’area industriale. La doppia entrata sarà già un modo per alleggerire il traffico: tutti quelli che vogliono andare sulla Teverina da lì girano su via dell’Artigianato, Ciprovit e ci arrivano. Questo è già un intervento, l’altro sarà far sì che Santa Barbara, sia in entrata che in uscita, non si riversi tutta sempre sulla Teverina, ma vada sul semianello, che da via Genova arriva sulla Tuscanese. Decongestionerebbe così un quartiere da 12 mila abitanti».

LA REALIZZAZIONE

Insomma «l’opera è questa, ora attendiamo i risultati dell’indagine geologica e poi partiremo». Fin qui il discorso sulla mobilità, ma l’opera che è in capo all’assessore ai lavori pubblici Stefano Floris, che è in campo per portarla a dama. Tempi? «Secondo me - conclude Aronne - per il 2026 l’opera sarà tranquillamente finita».