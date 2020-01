Giovane si uccide lanciandosi sotto il treno. Sospesa la circolazione sulla ferrovia Roma-Viterbo

Un ragazzo di 24 anni è morto investito da un treno sulla linea ferroviaria FL3 Roma-Viterbo, prima della stazione di Oriolo Romano. Sul posto gli agenti della Polfer, che propendono al momento per un suicidio. Dei testimoni avrebbero visto il ragazzo lanciarsi all'arrivo del treno. Ancora da chiarire il motivo del gesto.



Il giovane è stato investito da un convoglio in servizio sulla linea Roma Viterbo, tra le stazioni di Sutri-Capranica e Oriolo Romano. Dalle 7.20 il traffico è sospeso tra Bracciano e Capranica su disposizione dell'autorità giudiziaria, che sta facendo accertamenti sulle cause dell'investimento.



Sulla tratta le Ferrovie dello Stato hanno attivato un servizio di bus sostitutivo

© RIPRODUZIONE RISERVATA