Ruba preziosi da una villetta, tenta la fuga dal balcone ma i carabinieri la bloccano

Straniera si introduce in una casa per compiere un furto, i carabinieri di Oriolo Romano la bloccano sul fatto. La giovane di origine serba, già pregiudicata, cercava di fuggire da un balcone dopo avere razziato oro e argento da una villetta.

La donna è stata sorpresa dai padroni di casa, due pensionati di Corchiano, che nel rientrare in serata hanno visto da lontano una luce debole che si muoveva all’ interno della loro abitazione. Hanno immediatamente chiamato i carabinieri della stazione, che già si trovavano in zona in servizio perlustrativo, che hanno subito verificato cosa stesse succedendo all’interno della casa.

Ipotizzando la presenza dei ladri, i carabinieri hanno notato sul balcone la presenza di una donna, munita di zaino che tentava di scendere. I militari hanno atteso che scendesse dal balcone, evitando che si facesse male, e l'hanno dichiarata in arresto per furto in abitazione.

Nello zaino i carabinieri gli hanno trovato monili in oro e argento appena rubati oltre a materiale adatto allo scasso.