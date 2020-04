Va in giro per il paese con mezzo etto di hashish in auto, arrestato

Gira con l'auto con mezz'etto di hashish, arrestato. I carabinieri della stazione di Oriolo Romano, durante un posto di controllo, hanno fermato un cittadino dei luogo che era in giro con la sua autovettura. L'uomo, quando i militari gli hanno chiesto il motivo del suo spostamento, avrebbe iniziato a innervosirsi fornendo spigazioni non convincenti.



I carabinieri hanno così deciso di perquisire l’autovettura, dentro la quale hanno trovato 52 grammi di hashish già divisi in dosi. L'uomo è stato dichiarato in arresto e condotto in caserma. © RIPRODUZIONE RISERVATA