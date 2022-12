Ragazzo batte la testa cadendo mentre gioca a pallone e perde i sensi. Trasferito al Gemelli

Brutta giornata quella di oggi a Gallese. Dopo l'uomo trovato morto in casa un bambino di dodici anni, nel corso di una partita a calcetto nel centro sportivo comunale tra amici, è caduto a terra e ha battuto la testa.

Tra tutti i ragazzi in campo è sceso il gelo, perchè il giovane ha perso i sensi immediatamente. Il dodicenne è stato subito soccorso dai presenti, tra cui alcuni genitori, che poi hanno allertato il 118. I sanitari, una volta giunti sul posto, hanno deciso di far ricoverare il ragazzo all'ospedale Gemelli di Roma per gli ulteriori accertamenti.

Poco dopo infatti è atterrata l'eliambulanza, che lo ha preso a bordo e lo ha trasferito all'ospedale romano. Il giovane nel frattempo era tornato cosciente.