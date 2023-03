Roma, bambino di 4 anni precipita dal balcone al Prenestino: è gravissimo. Indaga la polizia

Tragedia sfiorata stamattina presto in un palazzo di Centocelle. Un bambino di 4 anni è caduto dal balcone e ora versa in gravi condizioni. E’ accaduto in un palazzo di via dei Fiori, al secondo piano. Alle 6 del mattino, alcuni residenti hanno sentito lamentarsi il bambino sul marciapiede. Ed anche i genitori hanno sentito il pianto e le grida del piccolo. Sul posto è arrivata la polizia ed anche un’eliambulanza che ha subito trasportato il ferito al policlinico Gemelli. Le condizioni del bimbo sono considerate serie, la prognosi è riservata.

L'incidente

La polizia sta ancora indagando per capire la dinamica del dramma. Come mai il bambino era solo ed è riuscito a gettarsi dal balcone? Sono quesiti che stanno cercando di sciogliere gli investigatori. Sul posto anche la polizia scientifica per un lungo sopralluogo.