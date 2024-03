Flaminia incontenibile, 6-0 all'Anzio e salvezza ipotecata

Flaminia travolgente, La formazione rossoblù ha vinto contro l'Anzio nel turno pre pasquale giocato sul campo di Cisterna di Latina per 6-0. Dall'uovo di pasqua della squadra di Civita Castellana sono uscite le reti di Sirbu (tre volte), De Cenco, Bertoldi e Ancialli. Una gara senza storia in pratica. Flaminia con 40 punti in classifica e che potrebbe tornare a sperara di riaganciare i play-off.

Una vittoria in trasferta di queste proporzioni mancava dalla stagione 2000/ 2001 nel campionato di Eccellenza laziale.