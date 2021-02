Flaminia a caccia di tre punti contro la Pianese

Non c'è un attimo di sosta per la serie D. Oggi nel secondo turno infrasettimanale di questo mese la Flaminia Civita Castellana gioca a Piancastagnaio contro la Pianese. La squadra di casa si presenta come un osso duro da superare poiché da sei turni non perde ( quattro vittorie e tre pareggi) e ha subito un solo gol.

La Flaminia che invece galleggia sulla linea dei play-out, è tornata al successo dopo sei turni domenica scorsa ed è pronta a dare battaglia. Il tecnico Fabio Tocci non avrà a disposizione il difensore Fapperdue ed ex di turno perché squalificato. Al suo posto dovrebbe giocare Scardala. Per il resto non ci dovrebbero essere grosse novità, per quello che riguarda la formazione iniziale che ricalcherà quella della settimana scorsa con Covarelli a centro campo, Sirbu, Sciamanna e Ferrara in attacco. Sarà importante giocare con concretezza ha detto Tocci essere determinati e concreti come nella seconda parte della gara contro la Sangiovannese. Siamo in una situazione di classica ancora delicata pertanto prima di tutto occorre solidi per migliorarla. Per quello che riguarda la squadra di casa il tecnico Pagliuca ha tutta la rosa a disposizione.

La gara sarà trasmessa in diretta dalla paginae facebook della Pianese a partire dalle 14.30.

PIANESE: Wroblewski, Ambrogio, Chinnici, Misimovic, Bernardini, Simeoni, Marino, Kondaj, Arras , Candiano, Mengali. A disp.: Mazzi, Gagliardini, Folino, Lattanzi, Muratore, Lepri, Islamaj, Remorini, Zini. All.: Pagliuca. FLAMINIA: Nocco, Malerba, Fé, Guadalupi, Gasperini, Sirbu, Traditi, Scardala, Sciamanna, Covarelli, Ferrara. A disp. Grussu, Staffa, Fondi Massaccesi Battistelli Lazzarini, Pagliaroli, Cruz. All. Tocci

Arbitro: Stefano Raineri di Como

