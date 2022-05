Flaminia sconfitta dalla Sangiovannese per 2-1. Addio all'ipotesi dei play-off

La corsa verso i play-off della Flaminia si è fermata a San Giovanni Valdarno. Dopo tre successi di fila i rossoblù sono stati sconfitti dalla Sangiovannese per 2-1. I padroni di casa hanno chiuso il primo tempo in vantaggio per 2-0. Nella ripresa il gol della Flaminia, firmato da Ingretolli.

E' già tempi di bilanci per i civitonici. Domenica prossima la formazione di Federico Nofri giocherà in casa contro il San Donato Tarvenelle, primo in classifica, e che è virtualmente già in serie C. Mentre la Flaminia, nonostante la sconfitta di oggi in Toscana, resta all’ottavo posto: per ora è il miglior piazzamento delle ultime tre stagioni.

Sangiovannese: Cipriani, Giannini, Moruzzi (26' st Migliorini), Nannini, Milani, Rosseti, Baldesi, Di Vito (34' st Sacchini), Polo, Bellini (44' st Lorenzoni), Akammadu (23' st Bencini). A disp: Palagi, Giordano, Calosi, Nannoni, Falsini. All. Firicano.

Flaminia: Sordini, Staffa (40' st Barduani), Santovito, De Vito, Galli (36' st Traditi), Gasperini (42' Sarritzu), Ancillai, Garufi (43' st Ortenzi), Sciamanna, Lazzarini (9' st Ingretolli), Dominici. A disp. Opara, Massaccesi, Paun, Bica. All. Nofri.

Arbitro: Francesco Gai di Carbonia

Reti; 18' Baldesi (S), 33' Polo (S), 19' st Ingretolli (F).