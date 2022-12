Flaminia Calcio Civita Castellana, pranzo di Natale e scambio di auguri

Come ogni anno, in occasione dell'arrivo delle festività natalizie, si è tenuto il tradizionale pranzo della Flaminia Calcio Civita Castellana che è utile anche per rinforzare l'unità di gruppo.

A fare gli onori di casa il presidente Francesco Bravini, il patron Augusto Ciarrocchi e il vice Gianni Santini. Presente tutta la squadra, gli altri dirigenti e collaboratori, lo staff tecnico guidato da Federico Nofri, il diesse Stefano Scardala, il team manger Federico Roscioli e il diggi Massimo Petroni e lo staff sanitario diretto dalla dottoressa Maria Celeste Cipriani.

Al termine del pranzo il poeta e speaker rossoblù, Alessandro Soli, ha proposto un paio di poesie da lui scritte. Poi in un clima sereno e disteso, c'è stato anche il consueto scambio di doni, coordinati per la squadra dal capitano Gian Matteo Gasperini e degli auguri tra tutti i partecipanti.

La squadra si è allenata in mattinata e si ritroverà al Madami per la ripresa degli allenamenti il 27 dicembre.