Giovedì 13 Aprile 2023, 05:40

Arresti eccelenti e salvataggi spettacoli. Durante la cerimonia per il 171esimo anniversario della fondazione della Polizia sono stati conferiti anche gli encomi agli agenti che negli ultimi anni si sono distinti per particolari operazioni.

Encomio solenne è stato conferito all’ispettore Massimo Eutizi e al vice sovrintendente Polfer Domenico Menichelli; all’ispettore Lucio Salomone e al sovrintendente Polstrada Gianluca di Prospero; all’assistente capo della Polstrada Alessio Rossi; agli agenti della Squadra Mobile Stefano Sensi, Cesare Ceccarelli, Fabrizio Caccialupi, Guido Zoco, Luca Mazzera, Roberto Romanelli e Mauro di Furia; agli agenti della Mobile Cesare Ceccarelli e al sovrintende Marco Leonardo Liera, Agostino Santi e Alessio Lucchi; ai poliziotti del commissariato di Tarquinia Piero Tardi e Giulio Rosselli, agli agenti dell’ufficio immigrazione Luca Orioles e Claudio Biondini. Lode invece per il commissario Antonio Mancini e gli agenti Rosa Losurdo, Claudio Pigato, Fabio Livi e Fernando Cosimi, lode anche per gli agenti della Digos e della Mobile Roberto Guerrini, Giulio Cristofori e Pietro Settembri; per Pietro Corinti, Alessandro Maurizi e Pietro Giustini della Digos; per Luigi Romano, Roberto Mei, Gido Zoco e Pietro Settembri della Squadra Mobile. Lode per il vice sovrintendente Stefano Valdinnani,; per l’assistente capo coordinatore Stefano Cecchini; per Elvio Nykieforuk del commissariato di polizia stradale di Tarquinia.