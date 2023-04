Giovedì 13 Aprile 2023, 05:40

«Sempre al fianco di chi vive momenti difficili». Il questore Fausto Vinci lo ripete più volte nel discorso per il 171esimo anniversario della fondazione della Polizia, celebrato ieri nel nel cortile del museo etrusco della Rocca Albornoz. Lo ripete ricordando il motto “esserci sempre” e lo sottolinea quando traccia il bilancio dell’attività di un anno.

Numeri che segnano da una parte l’aumento dei reati nella Tuscia, dall’altra la presenza costante sul territorio e l’impegno degli agenti della Questura. «Il numero dei reati in questo anno è salito del 23%. Ad aumentare sono stati soprattutto i maltrattamenti, le truffe e violenze di genere. Sono stati - ha spiegato il questore Vinci - oltre 2mila 500 gli interventi di ordine pubblico per garantire il diritto di riunione e di espressione del pensiero». Aumentano soprattutto le violenze contro le persone e il patrimonio. In particolare i maltrattamenti sono passati da 17 a 43, gli atti persecutori da 16 a 27. Aumento del 60% per le violenze di genere, che hanno portato a 19 arresti e 13 divieti di avvicinamento.

«Questi numeri che crescono - ha spiegato ancora il questore - sono il segno che le donne nel nel percorso giudiziario e denunciano di più». Si alza l’asticella anche per le truffe agli anziani e lo spaccio di droga, negli ultimi 12 mesi sono stati sequestrati 2 kg e mezzo di cocaina e 500 grammi di hashish. Truffe che hanno fatto scattare l’allarme sociale e portate le forze dell’ordine nei centri per anziani per sensibilizzare la popolazione più debole. Durante la cerimonia, avvenuta alla presenza delle autorità civili e militari e delle scolaresche della Tuscia, il questore ha puntato l’attenzione anche sugli ultimi Daspo emanati per allontanare genitori violenti e dirigenti dai campi da calcio. «In crescita anche i Daspo, ossia i divieti di accedere alle manifestazioni sportive dopo fatti violenti che in provincia si sono registrati anche in competizioni calcistiche di giovanissimi».

I provvedimenti sono stati 15, nell’anno precedente erano stati la metà. «Il nostro obiettivo è quello di migliorare sempre di più per essere sempre più vicini ai cittadini. La polizia di stato è sempre al fianco di chi è in difficoltà e dei più deboli, pronta a rispondere alle richieste di aiuto e di chi crede di non avere alcuna via di uscita. E proprio per alleviare le sofferenze di chi è solo e vulnerabili che sono nate importanti campagne come quelle contro le truffe agli anziani, il bullismo tra i giovani e giovanissimi e le violenze di genere. Esserci sempre è tutto questo. Esserci sempre anche per i più giovani per far capire loro che la polizia è sempre al fianco della cittadinanza. In questi ultimi 12 mesi per 69 volte siamo entrati in un istituto scolastico per parlare di legalità e rispetto delle regole. Questo perché noi siamo cittadini in divisa e i giovani, come diceva il presidente Sandro Pertini, hanno bisogno solo di esempi».

Durante la cerimonia sono stati anche conferiti gli encomi agli agenti della polizia che si sono distinti in operazioni di particolare importanza svolte negli anni scorsi da agenti ora in servizio nella Tuscia.