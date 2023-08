Martedì 1 Agosto 2023, 05:20

Primo giorno di scuola per la Favl Cimini, che ieri ha iniziato la preparazione in vista del prossimo campionato di Eccellenza agli ordini del nuovo tecnico Massimiliano Nardecchia. In attesa di sciogliere il nodo relativo all’utilizzo dello stadio Rocchi di Viterbo per disputare le partite casalinghe, in questo periodo la squadra lavorerà nelle strutture di Vallerano e Vignanello. «Torno nella mia città - ha detto il tecnico Massimiliano Nardecchia - quando si è presentata questa offerta l’ho accettata subito, senza pensarci molto perché vorrei fare qualcosa per la mia città. Purtroppo c’è stato un accumulo di ritardo per vari motivi perché è cambiato un po’ tutto, però ora cerchiamo di accelerare per metterci in pari con le altre squadre che sono partite un po’ prima. Il calcio è una passione, quindi è un po’ uguale in tutte le categorie, la società mi è subito sembrato organizzata e seria. Così per me cambia poco essere qui oppure a Crotone».

La scorsa stagione Massimiliano Nardecchia ha lavorato infatti come vice di Franco Lerda sulla panchina del Crotone, squadra militante nelle girone meridionale della Serie C. Attualmente il gruppo che effettuerà la preparazione precampionato in queste settimane agli ordini di Nardecchia è composto da 25 giocatori, più alcuni giovani del 2006 che sono stati aggregati al gruppo. Ieri sera sono arrivati i due esperti difensori argentini Esteban Goicoechea ed Augusto Paganelli, che quindi inizieranno oggi a lavorare con i nuovi compagni di squadra. Mentre ieri è stato ufficializzato l’esterno offensivo classe 2000 Pietro Orlandi, che ha già totalizzato 60 presenze in Serie D con le casacche di Foligno, Cannara e Trestina. Nei prossimi giorni sono previsti anche altri arrivi per rinforzare il roster ha a disposizione di Nardecchia.

Fino a venerdì prossimo, la squadra si allenerà mattina e pomeriggio prima della gara amichevole di sabato 5 agosto in programma alle 17,30 sul terreno di gioco di Canepina contro la Flaminia Civita Castellana. La settimana seguente i ragazzi di Massimiliano Nardecchia effettueranno nuovamente doppie sedute di allenamento fino all’amichevole di sabato 12 agosto in programma alle 11 sul terreno di gioco della compagine di Eccellenza del Certosa. Altre amichevoli sono poi in programma sabato 19 agosto sempre in trasferta alle 18 sul terreno di gioco dell’Angelana che milita nell’eccellenza Umbra e il 23 agosto sempre in trasferta alle 17 sul campo del San Venanzo che si sta apprestando ad affrontare la Promozione Umbra.

L’ultima amichevole prima dell’inizio del campionato, previsto per domenica 3 settembre, verrà disputata invece in casa sabato 26 agosto alle 18 contro il Monterotondo che milita nel campionato di Promozione laziale.