Primo giorno in Ternana per Gaston Pereiro

Gaston Pereiro è arrivato a Terni. Dopo tanta attesa e tanti rinvii, l'uruguaiano veste la maglia della Ternana, in serie B. Maglia numero 10, come il suo connazionale Cesar Falletti ceduto alla Cremonese nei primi giorni della sessione di calciomercato di gennaio. Primo giorno a Terni, primo giorno allo stadio Liberati e prima seduta di allenamento (a porte chiuse) insieme ai nuovi compagni e con lo staff di Roberto Breda. Prime foto per lui e un primo messaggio per i tifosi rossoverdi che tanto lo hanno atteso: «Sono contento di essere arrivato qui, saluto tutti e ci vediamo sabato allo stadio». Sabato 20 gennaio c'è infatti Ternana-Cittadella e il fantasista arrivato dal Cagliari potrebbe esordire già con la sua nuova squadra. Il giocatore è arrivato a Terni con la formula già annunciata nei giorni precedenti, quella del prestito fino alla fine della stagione. Il suo arrivo, già concordato dalle due società e fortemente voluto anche da lui, è in realtà slittato di due settimane e mezza per delle questioni che l'uruguaiano ha dovuto sistemare con il suo procuratore e con il Cagliari.

