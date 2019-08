Estate sicura al volante: la Polizia stradale nel Viterbese eleva 400 multe e "taglia" 435 punti-patente

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Esodo e controesedo estivo, i controlli della Polizia stradale sulle strade del Viterbese ha visto elevare centinaia di multe con sequestri di mezzi e patenti di guidda.Gli agenti hanno messo in campo una serie di attività specialistiche, iniziative di settore e molteplici servizi per garantire agli utenti della strada un agosto 2019 all’insegna della sicurezza anche sulle strade della Tuscia. «Le principali arterie provinciali sono state pattugliate e, grazie al contributo degli agenti operanti sul territorio, è stata assicurata una mobilità certa e sicura a tutti gli automobilisti», dicono dalla Polstrada.Sotto la lente la superstrada Ss675 Umbro-Laziale, la tratta di competenza dell’autostrada A1, la Sr2 Cassia, la Ss1 Aurelia e la Ss1bis, l’sutostrada A12 tirrenica, la Sr3 Flaminia e la Sr312 Castrense. In agosto il numero degli incidenti si è attestato a 15, con 9 persone ferite; constatati 6 sinistri con lesioni e altri 9 incidenti con danni alle cose.«Rilevante è stata l’attività contravvenzionale e di controllo effettuata», sottolineano dalla Stradale. Sono stata emesse circai 400 sanzioni al codice della strada, con ritiro di 10 patenti e 11 carte di circolazione, oltre alla decurtazione di 435 punti-patente. Velocità pericolosa, eccessi di velocità, mancato uso delle cinture di sicurezza, uso del telefonino alla guida, guida in stato di ebbrezza sono state le infrazioni maggiormente contestate.La Polstrada ha utilizzato il telelaser, l’autovelox e lo street-control. Ben 475 gli interventi posti in essere sulle strade per le attività di soccorso e quasi 900 automobilisti sono stati controllati tramite il precursore, l’etilometro e il drug-test durante i servizi diurni e notturni. Di questi, 7 sono stati denunciati per guida in stato di ebbrezza alcolica e uso di sostanze stupefacenti.