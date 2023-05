Martedì 16 Maggio 2023, 05:25

Stefano Bigiotti a Valentano, Federico Grattarola a Vignanello, Adelio Gregori a Vallerano. Insomma, ci si affida all’usato sicuro. Quasi sempre. I quatto comuni al voto nella Tuscia hanno puntato sulla continuità, con la conferma di tre sindaci uscenti. Solo in un caso, infatti, si registra la novità. E per certi versi è il caso più eclatante: Sutri, dove ha vinto Matteo Amori. Nell’ex regno di Vittorio Sgarbi però la partita si è giocata prima delle elezioni, ovvero durante la scelta del candidato a sindaco, che ha costretto il sottosegretario, critico d’arte e da oggi anche ex sindaco a ritirarsi dalla competizione elettorale.

Durante la composizione delle liste Sgarbi aveva detto di volersi ricandidare. In campo però c’era anche Amori, nel 2018 candidato con l’ex sindaco, col quale aveva presto litigato. FdI ha e Forza Italia hanno da subito abbandonato Sgarbi, che avrebbe incassato solo l’appoggio della Lega. Quindi si è ritirato. Amori ieri si è imposto su Martina Salza: 57,93% (1.998 voti, 8 seggi) a 42,07 (1.451, 4 seggi).

A Vignanello la lotta fratricida interna al Pd si è chiusa con la conferma di Grattarola, che ha ottenuto il 58,30%, 1.527 voti contro il 41,70 e 1.092 voti dell’avversaria. In Comune saranno 8 seggi a 4.

Stessa sorte per Gregori a Vallerano, che ha battuto per la seconda volta Jacopo Polidori come nel 2018: 78,6% e 1.181 voti a fronte del 21,94% e 332 voti dello sconfitto (seggi 7-3).

A Valentano Bigiotti correva da solo, ma ha ottenuto lo stesso la sua vittoria: l’affluenza è stata del 69,60%, molto superiore a quanto gli sarebbe servito. E più alta anche al 55,09% con cui nel 2018 aveva battuto Leonardo Ricci. In quell’occasione Bigiotti era diventato sindaco ottenendo 1.051 voti, ora ne ha avuti ben 15.564 (10 seggi).

L’unico dato negativo è stata l’affluenza: è andato alle urne il 69,58%, contro il 71,72 dell’ultima volta. Bene a Vallerano (dal 71,97 al 76,81) e Vignanello (dal 74,69 al 75,66), meno bene a Valentano (dal 70,10 al 69,60) e male a Sutri (dal 70,43 al 63,08).