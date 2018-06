Donna si lancia dal cavalcavia, gravissimo un viterbese: era alla guida del furgone che l'ha investita

Tragedia sulla Cassia bis, gravissimo un uomo di Corchiano. Poco dopo le ore 12 di oggi una donna romana di 47 anni, Consuelo P., si è lanciata da un cavalcavia sulla Cassia Bis, altezza dello svincolo per Castel de Ceveri, in direzione Roma, andandosi a schiantare su un furgone Fiat Ducato che transitava proprio in quell'istante.



Il mezzo era guidato da Carlo Pesciaroli di Corchiano. In seguito all'utro la donna è stata scaraventata sull'altra carreggiata, in direzione Viterbo. Il conducente del mezzo, che 68 anni, ha perso il controllo del furgone e si è schiantato contro lo spartitraffico alla sua sinistra, mentre altre auto che sopraggiungevano lo hanno tamponato. La donna é morta sul colpo, mentre l'autista è stato soccorso da un'eliambulanza del 118 e ricoverato all'ospedale Gemelli in codice rosso.



Dai primi accertamenti della polizia stradale di Monterosi, che ha ricevuto il supporto dei carabinieri della compagnia Roma Cassia, si propende per l'ipotesi del suicidio. La donna, dopo aver raggiunto il cavalcavia con la propria auto e averla parcheggiata, si sarebbe lanciata nel vuoto. La Cassia bis è rimasta bloccata a lungo in entrambe le direzioni, all'altezza di Prima Porta.

