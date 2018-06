Roma, tigre in fuga dal Circo: traffico bloccato sulla Cassia Bis

Paura sulla Cassia bis: la strada è stata bloccata all'altezza di Cesano, in direzione Viterbo, per una tigre fuggita dal vicino Circo di Vienna. Sul posto i carabinieri, che hanno bloccato gli automobilisti e si sono raccomandati che nessuno uscisse dalle auto in coda. Poi è arrivato il camion del Circo di Vienna con i domatori che sono riusciti a recuperare l'animale.