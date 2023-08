Auto contromano sulla Cassia bis, strage sfiorata. L'ex rugbista Lo Cicero: «Vivo per miracolo»

Un'auto contromano sulla Cassia bis ha causato intorno alle 11 del mattino del 18 agosto un pauroso incidente. La vettura si è scontrata con un veicolo che procedeva nel senso di marcia corretto e poi altre due auto. Il bilancio è di 5 feriti, di cui uno grave. Testimone dell'incidente l'ex rugbista Andrea Lo Cicero che era in moto al momento dello scontro: «Prego Dio. Vivi per miracolo per una macchina in contro mano sulla Cassia veientana. Follia totale» ha scritto su Facebook.

Incidente Cassia Veientana, l'ex rugbista Lo Cicero: «Vivi per miracolo»