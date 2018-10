Donna denuncia una violenza sessuale a Montalto. Investigatori a caccia di riscontri

Stava andando al lavoro quando è stata aggredita da un uomo che poi è fuggito via. Episodio inquietante ieri pomeriggio a Montalto di Castro, dove una donna di origini ucraine è stata soccorsa da una ambulanza dopo aver ricevuto calci e pugni da un uomo. Uomo su cui sono in corso ricerche: sull’episodio indagano i carabinieri della stazione, intervenuti subito sul posto.



La donna è stata trasferita immediatamente al pronto soccorso dell’ospedale di Viterbo, dove i medici hanno prestato le cure e poi effettuato il ricovero. Nel racconto dei fatti è poi emerso che la donna aggredita potrebbe essere stata vittima di violenza sessuale. Ma il suo racconto, fornito prima ai sanitari poi ai carabinieri, presenterebbe delle incongruenze. Per questo sono in corso gli accertamenti su cosa sia accaduto ieri.



