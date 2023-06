Crossfit ,successo in Francia per il canepinese Michele Fanelli

L'atleta della Drago d'Oro Gym, allenato da Emanuele Ippoliti, ottiene due primi e due secondi posti. Successo per l'atleta Michele Fanelli di Canepina, allenato dal coach Emanuele Ippoliti e in forza alla palestra Drago d'Oro Gym, al French Throwdown 2023, decima edizione di una delle principali competizioni ufficiali di CrossFit a livello europeo svoltasi in Francia dal 23 al 25 giugno.

Teatro dell'evento il Velodromo Nazionale di Saint-Quentin-en-Yvelines a Montigny-le-Bretonneux, non lontano da Parigi. Fanelli ha conquistato il podio nella categoria Scaled, in un appuntamento che ha visto la partecipazione di oltre 130 atleti italiani nelle varie specialità. Il CrossFit è un sistema di fitness creato e brevettato da Greg Glassman, che viene promosso sia come filosofia dell'esercizio fisico, ma anche come sport agonistico diffuso in tutto il mondo. Per il portacolori della Drago d'Oro Gym primo posto in ben due eventi su otto e altrettanti secondi posti, oltre al terzo piazzamento nell'evento finale, nonostante vari problemi verificatesi nel corso della competizione, uno dei quali ha persino reso necessario un ricorso giustamente accolto e che ha salvaguardato il risultato.

"Sono molto felice di questa esperienza - dice Michele Fanelli - perché sul campo è stata dimostrata la qualità del lavoro tecnico e di gestione che ci vogliono in una competizione di CrossFit.

Grazie al mio allenatore e alla Drago d'Oro per tutto questo". "Sono stati tre giorni intensi - commenta il coach Ippoliti - in cui portiamo a casa prestigiosi risultati in una delle gare di CrossFit più belle e importanti d'Europa, facendoci notare anche dagli atleti più esterni. Michele ha tirato fuori tutte le sue qualità di atleta e la sua grande determinazione, rendendoci davvero orgogliosi nonostante i problemi che ci hanno penalizzato".