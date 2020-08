Ultimo aggiornamento: 08:25

La quiete dopo la tempesta. «La prossima settimana non succederà nulla: ho chiesto di lasciarmi un po’ tranquillo, vado al mare da mia nipote». Il sindaco Giovanni Arena stacca la spina. Non all’amministrazione, ma alla crisi. E poi, quando si chiude? «Tra il 20 e il 30 agosto. Se qualcuno vuole fare l’alta politica la facesse sui tavoli romani: qui siamo amministratori locali, dobbiamo pensare ad attappare le buche e a tagliare l’erba». Se no tutti a casa.«Credo si tratti di una serie di problematiche che nascono anche a livello nazionale tensioni tra partiti che si ripercuotono sul locale. Ma qui ci sono solo amministratori eletti che devono solo fare il loro dovere. Quando sento parlare di partiti in Comune mi dà un po’ fastidio, tante volte neanche so di quale siano».«Sicuramente di Forza Italia. Marini ha cercato sempre di fare da pompiere, poi ha visto che altri volevano sopraffarsi ha reagito come per dire: signori miei, c’è anche Forza Italia».«Ritengo che Giulio abbia voluto portare l’attenzione su un tema che deve essere risolto. Lo conosco da troppo tempo, ha inteso dare un segnale forte. Ma che Marini non sia in maggioranza è come dire che siamo al polo nord».«Prenderà un po’ di fresco per qualche giorno. Ma è persona seria e responsabile».«No, perché voglio veramente staccare un po’ la spina. Verso il 20, dopo Ferragosto, farò tutti i giri che devo con i partiti».«Assolutamente, ho chiesto di lasciarmi un po’ tranquillo».«Non ne ho idea. Mi consulterò con tutti, non so se hanno questa esigenza. Ma dico basta: o si lavora o si va a casa. Dobbiamo pensare ad attappare le buche, tagliare l’erba e rendere la città più pulita, al di là delle opere pubbliche. I cittadini chiedono questo. E io chiederò di impegnare in bilancio tutte le risorse possibili su tali tematiche. Sacrificheremo altri settori. Se vuoi una manutenzione del verde vera ci vuole un milione all’anno: inutile andare avanti con 100, 200 mila rimediati così».«Sì, diciamo tra il 20 e il 30 agosto. Non dico dopo Santa Rosa se no vi mettete a ridere».«Solo detto di avere pazienza, ma senza entrare nello specifico. Non per tutti il mondo gira intorno al Comune».