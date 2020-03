Ultimo aggiornamento: 23:06

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Lo ha annunciato il marito. «Mio moglie è positiva al Covid-19». Lei è una dipendente del Tg3 Rai di Vignanello (Viterbo) e dal 10 marzo è rinchiusa in casa con la sua famiglia.«Sono due anni che non scrivo su Facebook - ha spiegato il marito - e mi dispiace tornarci in questa occasione. Comunque, mia moglie é risultata positiva al covid 19, a seguito di un tampone da lei ostinatamente richiesto per ritornare al lavoro, già dalla sera del 10 marzo. Dall'esito del tampone invece ci siamo barricati in casa, seguiti dalla Asl di Viterbo».Solo lla donna risulta positiva e la Asl provvederà tra domani e dopodomani a fare i tamponi. «A me e ai due ragazzi, venendo loro a casa nostra, come previsto», dice il marito.La dipendente della Rai è il 96' caso accertato nel Viterbese. Dopo l'accertamento del contagio allo Spallanzani, la donna è in quanrentena nella sua casa aVignanello con lievi sintomi.