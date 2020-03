Coronavirus, riparazioni e sicurezza gratuite per ambulanze e auto di medici, infermieri e volontari

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Una mano a chi ci dà una mano. L'autofficina Cutigni, in strada Cassia 3 a Viterbo, ha deciso di mettere a disposizione la propria professionalità, offrendo gratuitamente una serie di servizi a chi è in prima linea nella lotta al Covid-19.«In questo particolare momento - dice Andrea Cutigni (in foto) - la nostra attività si mette in gioco per offrire un servizio a chi lavora in prima linea per l'emergenza Covid-19. Accogliamo l'idea avanzata da altri colleghi meccanici lombardi per offrire ai mezzi del personale sanitario dell’ospedale di Belcolle, medici, infermieri e volontari, alle ambulanze operative a Viterbo, un servizio per le piccole emergenze e garantire la circolazione in sicurezza e tranquillità». La manodopera sarà gratuita, gli eventuali ricambi garantiti al prezzo di costo.«Noi interverremo immediatamente per risolvere il problema direttamente in officina. Saranno offerti inoltre a scopo preventivo, sempre in officina, i classici controlli di sicurezza. E qualora si verificasse, anche durante la notte, un problema alla macchina interverremo con il nostro carro attrezzi per il recupero dei mezzi in panne». La decisione è stata presa per essere più vicini a chi lavora rischiando di persona e «in prima linea - continua - per rendere un servizio ineccepibile e impeccabile come loro ci stanno dimostrando in queste settimane. Crediamo nel loro lavoro e intendiamo essergli vicini e solidali».Quello di Cutugni è solo «un piccolo gesto», con l'auspicio che venga emulato. «Siamo certi che ognuno possa contribuire per superare al meglio un momento così drammatico - conclude - e ci auguriamo che altri professionisti accolgano la nostra idea. Siamo anche disposizione a intervenire, se ce ne fosse bisogno, per riparare mezzi di soccorso che potrebbero essere utili ma fermi da tempo per mancanza di manutenzione. In caso di necessità il numero da contattare è il 338-9471058».