La messa è in diretta Facebook. La diocesi di Civita Castellana per scampare al pericolo di contagio da Coronavirus ha deciso che le cerimonie andranno in onda su Internet.



La prima è stata celebrata ieri sera in forma privata dal vescovo Romano Rossi e seguita tramite web dai fedeli.

Questa è solo l’ultima delle misure adottate dalla Santa Sede. Nelle settimane scorse sono stati banditi diversi rituali dalla stretta di mano durane il segno della pace allo svuotamento delle acque santiere. Senza dimenticare che le modifiche per la Comunione.



I fedeli però possono stare tranquilli, le funzioni saranno comunque celebrate e per assistervi basterà accendere il pc.