Corchiano, cinque feriti in un incidente stradale

Scontro frontale tra due auto a Corchiano. Cinque le persone rimaste ferite, di cui quattro donne. Non si tratta di gente del posto. L'incidente si è verificato dopo le 20 all'incrocio tra via Sant'Antonio e la Provinciale San Luca poco fuori il centro abitato.

Due persone tra quelle coinvolte sono state estratte dalle auto dai vigili del fuoco del distaccamento di Civita Castellana. Tutti i feriti sono stati portati in ambulanza all'ospedale di Belcolle a Viterbo. Solo una è in condizioni serie.

Per stabilire la dinamica e deviare il traffico su strade alternative sono intervenute le pattuglie dei carabinieri di Civita Castellana e Corchiano. © RIPRODUZIONE RISERVATA