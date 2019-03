Corchiano, incidente sul lavoro in un'azienda ceramica: il secondo in una settimana

Incidente sul lavoro in un azienda ceramica dell'area industirale di località Pantalone, a Corchiano. Un operaio di venticinque anni è rimasto gravemente ferito a una gamba. Subito soccorso, è stato trasferito in eliambulanza all'ospedale di Belcolle per essere sottoposto a un delicato intervento chirurgico.



Sul posto dell'incidente sono arrivati i vigili del fuoco e i carabinieri, oltre al personale dell'Asl Viterbo per gli accertamenti del caso. L'incidente si è verificato intorno alle ore 7 e subito e scattato l'allarme. Si tratta del secondo infortunio sula lavoro registrato in prochi giorni in un'impresa ceramica.



