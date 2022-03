Corchiano, il calcio ha ricordato il tecnico Maurizio Mozzicarelli

L’Us Corchiano calcio ha ricordato sabato Maurizio Mozzicarelli. Prima dalla gara interna contro il Manziana (seconda categoria) è stato esposto uno strscione in campo da parte dei giocatori per ricordare il tecnico scomparso la settimana scorsa. Un gesto accompagnato da un lungo applauso da parte del presenti in tribuna e dei dirigenti in campo.

Maurizio, giocatore di buon livello, una volta appesi gli scarpini, aveva guidato la ricostruzione del club dal 2017 e con la formazione biancazzurra aveva vinto la Coppa di Provincia del 2019.