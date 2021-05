30 Maggio 2021

di Federica Lupino

La somma totale assegnata al Viterbese è di circa 22milioni di euro. A tanto ammontano le risorse destinate alla realizzazione di 32 opere in provincia che riguardano lavori di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico. Dopo Acquapendente (tre interventi previsti: il primo di 900.000 euro per lavori di stabilizzazione di dissesti idrogeologici diffusi nel territorio comunale; il secondo di 800.000 euro per la stabilizzazione della rupe sottostante la rsa San Giuseppe e il terzo di 800.000 euro per la rupe di Castelnuovo) e Barbarano Romano (3.000.000 di euro per la messa in sicurezza delle vie prospicienti la rupe e cinta muraria del borgo) a ricevere più fondi è stata Civitella d’Agliano.

Al paese della Teverina sono destinati 2.070.000 euro al fine di intervenire all’interno del borgo di San Michele. “Sono tre – fanno sapere dal Comune - i finanziamenti che permetteranno la messa in sicurezza idrogeologica. 970.000 euro ottenuti dalla legge n. 145 del 30 dicembre 2018, finalizzati alla messa in sicurezza degli edifici e del territorio. Verranno usati per risolvere le problematiche del versante nord soggetto a fenomeni erosivi e a rischio frana”. Altri 150.000 euro provenienti dai contributi della legge n. 160 del 27 dicembre 2019, saranno impiegati per la progettazione, attualmente in corso, dei lavori del versante nord-est del borgo. “Un progetto di questo tipo – continuano dal Comune - richiede l’intervento di diverse figure professionali ovvero la Umbria consolidamenti Srl per la realizzazione, geologo Lorenzo Sani, Gentili droni per il rilievo fotogrammetrico, il gemoetra Michele Sganappa per i rilievi topografici, l’ingegner Emiliano Arcangeli che si occuperà del progetto definitivo e il collega Nicola Pioli a cui è affidato il progetto esecutivo”. Ulteriori 950.000 euro dalla stessa fonte normativa sono indirizzati ai lavori per il consolidamento del versante sud (134.583,65 euro già bonificati per la progettazione dell’intervento).