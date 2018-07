Civita Castellana, il vescovo consegna a Vittorio Sgarbi le chiavi del palazzo vescovile di Sutri.

di Ugo Baldi

L'onorevole Vittorio Sgarbi, neo sindaco di Sutri ospite a Civita Castellana. La mattinata si è subito movimentata.

Si è incontrato in Curia con il vescovo Romano Rossi, con cui si è intrattentuto a lungo parlare di nuovi progetti che riguardano il museo di Sutri. «Un incontro molto cordiale - ha detto monsignor Rossi - il palazzo vescovile di proprietà della diocesi a Sutri ospiterà una parte dei nostri tesori artistrici e sarà a disposizione del Comune. Oggi ufficialmente abbiamo consegnato le chiavi del palazzo al nuovo sindaco».

Sgarbi ha poi visitato il museo e le terrazze del Forte Sangallo accompagnato dal personale,

infine ha visitato la bottega-laboratorio artigiano di Vincenzo Dobboloni in arte Mastro Cencio in via San Giovanni e Marciano dove vengono create opere d'arte dipinte a mano, si eseguono restauri di vasellame ceramico, pittura di affreschi e monili di stile antico. «E con oggi abbiamo raggiunto il top - ha commentato soddisfatto Mastro Cencio - la visita delloOnorevole Vittorio Sgarbi, amante dell'arte è un premio molto gradito per il lavoro che svolgo con passione ogni giorno».

Venerd├Č 6 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 16:11



© RIPRODUZIONE RISERVATA