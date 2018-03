Civita Castellana, un mese a tutta legalità: da Borrometi a don Ciotti

di Ugo Baldi

A Civita Castellana il mese di aprile sarà dedicato alla legalità. L'amministrazione comunale ha programmato, in collaborazione con CiviTonica, quattro eventi organizzati con i giornalisti della Rete NoBavaglio, destinati a studenti, cittadini, associazioni, sindacati e imprenditori, per affrontare il tema della legalità con l'iniziativa L'ora legale. Il 5 aprile si comincia con il procuratore generale della Corte suprema di Cassazione, Riccardo Fuzio, che sarà intervistato dalla giornalista Annamaria Graziano. Con lui si parlerà di Corruzione, un Virus nello Stato. In prima fila gli studenti delle scuole superiori che assisteranno al film Il venditore di medicine, una denuncia sul mondo delle aziende farmaceutiche.

Il giorno dopo sarà la volta del regista della serie Il Commissario Montalbano, la serie televisiva più amata dagli italiani. Alberto Sironi. L'uomo che ha portato sullo schermo il commissario di Camilleri spiegherà agli studenti chi è Salvo Montalbano. Durante l'evento, dal titolo Legalità ed Etica: Montalbano, un eroe alla ricerca della verità e della giustizia, verrà proiettato il film La gita a Tindari. Il 13 arriva invece il giornalismo di inchiesta con Paolo Borrometi, cronista dell'Agi, scrittore, presidente di Articolo 21, che da anni vive sotto scorta per le sue inchieste contro la mafia.

L'evento Lotta all'illegalità, quando il mondo dell'informazione è in prima linea si svilupperà intorno al film Fortapàsc di Marco Risi, che racconta la storia di Giancarlo Siani, il giovane collaboratore del quotidiano Il Mattino ucciso a Napoli nel 1985 dalla camorra.

Per chiudere la rassegna il 19 aprile sarà la volta di don Luigi Ciotti, fondatore di Libera, protagonista indiscusso degli ultimi decenni nella lotta a tutte le mafie in Italia; e di Diva Ricevuto dell'associazione Sulle regole fondata dal magistrato del pool di Mani pulite, Gherardo Colombo. Entrambi saranno protagonisti di Regole e persone, legalità e giustizia nella vita quotidiana. Spunto del dibattito il film L'ora legale del duo siciliano Ficarra e Picone, una commedia intelligente e sottile ma dal risvolto amaro. Saranno tutti incontri d'impatto su un tema, la legalità, visto da angolature diverse.

