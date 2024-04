Civita Castellana, una tartaruga gettata nella fontana di piazza Matteotti

Civita Castellana città della ceramica e delle sorprese. L'ultima è quella di una tartaruga che è stata abbandonata nella fontana dei Draghi in piazza Matteotti.

Da sabato si trova li, ed è diventata una specie di attrazione serale per quelli che frequentano il centro storico sopratutto nel pomeriggio.

Tutti si domandano increduli a chi spetta il compito di intervenire per recuperarla e riportarla in un ambiente più naturale.

Anche perchè il fondo di una fontana monumentale non è il massimo della vita per questo animale che se ne sta li immobile forse in attesa di qualcuno che la salvi.

Intanto i piazzaroli, che hanno più cuore, la curano per alimentarla con le foglie di lattuga.

E zero in pagella per chi ha trovato questa soluzione.