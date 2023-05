Civita Castellana, rubate e danneggiate le bandiere e gli stendardi del Palio dei Rioni

Furti e vandalismi nel centro storico a Civita Castellana. Sono state rubate e in qualche caso danneggiate le bandiere che addobbano il centro storico in occasione del Palio dei Rioni.

Si tratta dell'ennesimo episodio di inciviltà, che si aggiunge a quelli che ogni tanto si registrano nei fine settimana nella città delle ceramiche.

Preoccupati e arrabiati gli organizzatori, che vedono distrutto il loro lavoro e l'amore per la città portato avanti con molta pazienza in tutti questi mesi.

«Mi segnalano - ha scritto il sindaco Luca Giampieri - che in diverse zone del centro storico stanno sparendo bandiere e stendardi delle contrade dei Ludi Borgiani. Questi gesti vergognosi che nulla hanno di goliardico rovinano gravemente la splendida atmosfera creata in modo impeccabile dai volontari e dalle associazioni che hanno impegnato tempo e risorse per il bene della collettività».