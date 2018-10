Civita Castellana e Ronciglione alla Marcia per la pace di Assisi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

I Comuni di Civita Castellana e Ronciglione (Viterbo) parteciperanno alla Marcia della pace Perugia-Assisi, in programma domenica.A settant’anni dalla firma della Dichiarazione universale dei diritti umani, a cento anni dalla fine della prima guerra mondiale e a cinquant’anni dalla scomparsa di Aldo Capitini le due amministrazione comunali hanno deciso di essere presenti con i propri gonfaloni e gli amministratori comunali."Rimettiamoci in cammino sulla via della pace" è il motto che accompagnerà la marcia della pace 2018.«Un modo concreto per esprimere, raccontare e dimostrare – sottolinea il sindaco di Civita Castellana, Gianluca Angelelli- come la Pace sia davvero un obiettivo alto e importante che deve unire i popoli, le nazioni, la città,i paesi e sopratutto le persone».«Saremo presenti a questo importante appuntamento – hadichiarato il sindaco ronciglionese, Mario Mengoni – consci della responsabilità che i Comuni hanno, così come le Provincie e le Regioni, di dar voce alla domanda di pace e di giustizia dei propri cittadini, e di agire coerentemente promuovendo il rispetto dei diritti umani e proteggendo le persone più vulnerabili».