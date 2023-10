Civita Castellana, raccolta fondi in favore dell'Aido. Tantissime adesioni e nuovi iscritti

Ottima risposta da parte dei civitonici nella raccolta fondi e iscrizioni firmata dall'Aido di Civita Castellana, sezione Rosalba Lombardi.

Il presidente Nando Carvetti e i collaboratori, con il sostegno e l'esperienza del presidente del Circolo Anziani il Boschetto, Ermanno Giordani, hanno organizzato un torneo di burraco presso i locali messi a disposizione della parrocchia San Lorenzo e dal parroco don Ampelio, per raccoglire fondi che saranno destinati alla beneficenza, per mettere in piedi altre iniziative a sostegno dei meno fortunati a Civita Castellana, far conoscere gli scopi dell'associazione e aumentare gli scritti.

Tutti obiettivi raggiunti a dimostrazione che la città delle ceramiche è sempre sensibile a questo tipo di richieste. Il salone ha ospitato 22 tavoli con ottantotto presenze.

Al termine della manifestazione, sono stati consegnati i premi ai vincitori di questo appuntamento che ha riscosso grandi apprezzamenti per gli scopi che si era prefissato e per l'organizzazione perfetta.