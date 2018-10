Civita Castellana, prima edizione del San Gregorio festival: Pozzovio miscela jazz e classica

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Taglio del nastro a Civita Castellana per la prima edizione del San Gregorio festival. Tre gli appuntamenti in programma di musica jazz, classica e contemporanea ideati dal maestro e compositore Daniele Pozzovio. La location scelta è quella della chiesa di San Gregorio nel centro storico. Il primo concerto andato in scena sabato scorso ha visto come protagonista oltre a Pozzovio, la violoncellista, cantante, attrice Giovanna Famulari . Insieme hanno eseguito brani scritti dal primo. La risposta del numeroso pubblico presente è stata più che positiva.«L’idea è nata – ho sottolineato l’assessore alla cultura, Vanessa Losurdo – con l’intento di dare maggior vita ad un centro storico che è considerato spento, ma solo da chi non lo frequenta. Mi auguro che il ritorno a Civita, suo paese di origine, del maestro Pozzovio gli permetta di diventare sempre più protagonista nella cultura locale».I prossimi appuntamenti. Sabato 13 ore 21, Daniele Pozzovio, pianoforte; Daniele Sepe: Sassofoni e Flauti. Sabato 20, ore 21, Daniele Pozzovio: Pianoforte, Carla Marcotulli, voce lirica; Bruce Ditmas: batteria, Angelo Olivieri, tromba.