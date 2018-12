Il lavoro o l'inferno? Mostra fotografica sul lavoro minorile in India

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il museo della Ceramica “Casimiro Marcantoni” a Civita Castellana (Viterbo) ospiterà da sabato una mostra dal titolo “L'Inferno" che resterà aperta fino a gennaio.Il fuoco, il nero e l’acciaio, sono immagini di bambini già uomini e uomini senza età che incrociano i loro destini consumando le loro vite fatte di interminabili giornate di lavoro, pasti frugali e dormitori rimediati come in una piccola anticamera di inferno. E’ un viaggio attraverso la fatica e la durezza dei giorni che si succedono sempre uguali tra lastre d’acciaio, forni e trafile nelle piccole fabbriche che costellano Bhavnagar (Gujarat) nel nord ovest dell’India.L'autrice è Rossana Cintoli Nata a Roma nel 1961, lavora a Roma e vive in provincia di Viterbo, pratica la fotografia a livello amatoriale e coniuga questa passione con la passione per i viaggi e la scoperta di luoghi e popolazioni dai costumi e tradizioni lontane dai nostri modelli di vita e di società. Ha affinato la propria tecnica fotografica grazie a fotografi professionisti e di reportage frequentando corsi e workshop fotografici senza dimenticare di utilizzare negli scatti il proprio punto di vista. Ha partecipato a concorsi e contest nazionali e internazionali; alcune suo foto sono state pubblicate sul sito web del National Geographic.L'iniziative si è realizzata grazie a “Civitonica” e all'assessorato alla Cultura, guidato da Vanessa Losurdo. L’artista ha ingaggiato Sandra Colamedici per rendere l'evento un vero è proprio vernissage, insieme a Valentina Mozzicarelli che gestisce l'organizzazione.