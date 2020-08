Civita Castellana, auto contro un albero nella notte: perde la vita una ragazza di 22 anni

Tragedia nella notte a Civita Castellana. Una ragazza di 22 anni, Vanessa Brundo, residente nella frazione di Borghetto, si è schiantata con la sua Panda contro un albero in via Terni, poco prima dell'abitato di Sassacci. ed ha perso la vita.



Sulle cause dell’incidente, che sono ancora da accertare, stanno indagando i carabinieri della compagnia Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco, oltre a un'ambulanza del 118 ma i soccorsi sono stati inutili.



La tragedia si è verificata poco dopo la mezzanotte. Ultimo aggiornamento: 11:50 © RIPRODUZIONE RISERVATA